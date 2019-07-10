РИАМО - 10 июл. В среду на первом заседании совета депутатов городского округа Серпухов председателем избрали Игоря Ермакова, сообщается на сайте совета депутатов городского округа.

Его кандидатуру поддержали все 30 депутатов нового созыва.

«Спасибо за оказанное доверие. Я думаю, что в таком составе наша работа будет плодотворной, а сотрудничество с администрацией городского округа Серпухов получится конструктивным. «Единая Россия» шла на выборы под лозунгом «Серпухов продолжает развитие», будем работать на благо жителей городского округа Серпухов», — сказал Ермаков.

Ермаков впервые был избран членом совета депутатов Серпухова в 2010 году по избирательному округу №16.

Награжден Знаком губернатора Московской области «Благодарю», почетным знаком Московской областной думы «За трудовую доблесть» и другими наградами.