РИАМО - 10 июл. Подмосковных служащих градостроительной сферы обучают исполнять процедуры в электронном виде под эгидой масштабной программы по повышению квалификации — в ее рамках министр жилищной политики Инна Федотова рассказала об опыте цифровизации регионального градостроительства, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Перевод всех градостроительных услуг начался еще в 2015 году, главными его задачами являются упрощение и обеспечение прозрачности процедур, сокращение сроков прохождения документов, создание атмосферы клиентоориентированности.

«В 2015 году полномочия по граддеятельности были подняты с уровня муниципальных образований – на региональный уровень. В 2016 году –разработан единый регламент по госуслугам, создана единая точка входа – региональный портал услуг, в 2017 году – процесс выдачи разрешений на строительство был полностью автоматизирован», — рассказала Инна Федотова.

В материале подчеркивается, что значительным рывком вперед стало создание ИСОГД (Информационная система обеспечения градостроительной деятельности) в 2014 году. Сегодня в эту систему занесено 260 тысяч документов и сформировано 250 пространственных слоев данных.

В 2017 году создали Центр содействия строительству при правительстве Московской области – первый проектный офис на территории Российской Федерации, единая площадка, на которой работают сотрудники 12 органов исполнительной власти и 11 организаций. За 2 года на 26% сокращены сроки выхода проектов на стройку, значительно сократилось количество отказов по услугам и просрочек по услугам.

«С 2017 года в электронном виде ведется работа по решению проблем обманутых дольщиков. Создана система учета всех многоквартирных домов в Московской области, организована обратная связь с участниками долевого строительства в чатах и социальных сетях, отлажен механизм поиска решений завершения строительства долгостроев», — говорится в сообщении.

В 2018 году градостроительный блок вошел в центр управления региона в составе трех органов власти: министерство жилищной политики Московской области, Главное управление государственного строительного надзора региона, комитет по архитектуре и градостроительству.

В 2019 году был создан уникальный портал - https://ds.mosreg.ru/, на котором в режиме «онлайн» можно получить данные о каждом строящемся доме в Московской области, в том числе о тех объектах, сроки по которым нарушены.

«Нам удалось добиться видимых результатов, прежде всего, благодаря командной работе. Мы всегда находимся в режиме тесного взаимодействия с другими органами власти. Достижение успехов в переходе на цифровой и максимально прозрачный формат работы был бы не возможен без взаимодействия с Главгоссройнадзором, Главархитектурой и другими органами власти», — заключила Федотова в своем выступлении.

Программа повышения квалификации «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции» стартовала 8 июля на базе центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС.

«Внедрение цифровых технологий создает новые условия работы, заставляет серьезно переучиваться под новые компетенции. На программе вы получите знания и инструменты, которые можно использовать, чтобы цифровизация в Московской области развивалась быстрее, и чтобы вы понимали свое место в цифровой экономике и в госуправлении будущего», — рассказала директор центра подготовки руководителей цифровой трансформации Ксения Ткачева.

Московская область стала третьим регионом, с которым начал работу центр. Обучение уже прошли 504 государственных и муниципальных служащих Тульской и Мурманской областей.