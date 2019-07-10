РИАМО – 10 июл. В Коломне начато строительство жилого дома для переселенцев, объект разместят на территории ЖК «Подлипки-Город», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«На территории ЖК «Подлипки-Город» в Коломенском городском округе начато возведение трехэтажного 3-секционного жилого дома. Новостройка предназначена для переселения граждан из ветхого аварийного жилья», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Дом, площадью 3280 квадратных метров, рассчитан на 45 квартир, в которых будет выполнена отделка.

«В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будут проведены все необходимые работы по благоустройству территории и устройству детской площадки с игровым оборудованием», – добавляется в материале.

Первая плановая проверка на объекте начнется 15 августа, подчеркнул Гарибян.

Застройщиком объекта выступает ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» Коломна. Завершить строительство дома планируется в 4 квартале 2020 года.