РИАМО - 10 июл. В столичном парке «Музеон» состоялось награждение победителей VIII Московского международного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show, за призы в пяти номинациях боролись сады различной тематики и размеров, сообщил в среду корреспондент РИАМО.

«Мы изготовили, придумали и создали скульптуру девушки, которая проходит сквозь временную черную дыру, сквозь пространство. . Мы сейчас были на фестивале Вячеслава Полунина (российского актера, режиссера — ред.) во Франции, он тоже что-то подобное делает», — рассказал один из участников конкурса.

Призы вручал председатель жюри, судья королевского общества садоводов Великобритании, телеведущий канала BBC Джеймс Александр-Синклер.

«Большое удовольствие вновь оказаться в этом потрясающем, фантастическом городе. Восемь лет назад все началось. . Это настолько же важный и яркий момент моей жизни, как и фестиваль в Челси (Chelsea Flower Show — престижная садовая выставка — ред.). . Огромное удовольствие приезжать сюда снова и снова», — сказал Александр-Синклер.

Лучшим садом фестиваля среди всех номинаций была признана композиция под названием «Секреты соблазна». Серебряную медаль в одной из номинаций получила композиция «Современник», посвященная великому театру.

VIII Moscow Flower Show 2019 – крупнейший в России международный фестиваль в области садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна. Он продлится до 21 июля. В программе фестиваля лекции, семинары, тренинги.