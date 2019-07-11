РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 июл. Около 2 тысяч пожилых жителей Подмосковья в четверг примут участие в танцевальном флешмобе в Балашихе, на котором установят рекорд России, флешмоб состоится в рамках мероприятия ко Дню пожилого человека, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Рекорд России установят в Балашихе в День пожилого человека, 11 июля. Около 2 тысяч пожилых людей со всех городов Московской области одновременно примут участие в танцевальном флешмобе. Начало мероприятия в 10:00. На площадке будут работать различные мастер-классы», – говорится в сообщении.

Регистрация рекорда состоится в 12:00. Мероприятие пройдет на площади Ледового дворца «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина по адресу: улица Парковая, дом №2.