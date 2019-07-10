РИАМО - 10 июл. Представители службы государственного строительного надзора Республики Крым посетили министерство жилищной политики Московской области для изучения опыта в сфере выдачи разрешительной документации и системной организации работы градблока, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Крымчане отметили, что еще в 2014 году, когда Крым вошел в состав России, Подмосковье стало первым регионом, который откликнулся и был готов оказать методологическую помощь в части формирования системы градостроительной отрасли», — говорится в сообщении.

Коллеги из Крыма посетили центр содействия строительству и центр развития территорий, ознакомились с алгоритмами работы.

«Представителей Республики Крым интересовал опыт Московской области в сфере цифровизации всех градостроительных процедур. Надеемся, что визит в Подмосковье будет полезен для коллег, всегда рады сотрудничеству», – поделилась министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.