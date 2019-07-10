РИАМО – 10 июл. В городском округе Солнечногорск 43 квартиры в новостройке будут предоставлены переселенцам из аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации получили секции 1 и 2 жилого дома, возведенного в рамках первого этапа на улице Куйбышева в поселке Менделеево.

«Общая площадь 12-этажных секций 1 и 2 составляет 7 тысяч квадратных метров. Секции рассчитаны на 95 квартир, жилой площадью порядка 5 тысяч квадратных метров», – отмечается в сообщении.

В новостройке 43 квартиры предназначены для граждан-переселенцев из аварийного жилья, подчеркнул начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Придомовая территория благоустроена, установлены детская и спортивная площадки, обустроены парковочные места. Объект отвечает современным требованиям доступности для маломобильных групп населения.

Застройщиком выступает ООО «Инвестиционно-строительная компания «Гринвич».

«Обе секции готовятся к вводу в эксплуатацию», – уточнил Гарибян.