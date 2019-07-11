РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июл. В Подольске предпринимателям округа на бесплатном семинаре в четверг расскажут о том, как участвовать в госзакупках, сообщается на сайте администрации округа.

«Администрация Подольска приглашает предпринимателей округа принять участие в бесплатном семинаре 11 июля на тему: «Государственная поддержка малого и среднего бизнеса. Как бизнесу начать участвовать в госзакупках». Участие в работе семинара примут представители администрации округа, ПАО «Промсвязьбанк», представители бизнеса», – говорится в сообщении.

Семинар начнется в 11:00 и будет проходить по адресу: улица Кирова, дом №4, помещение общественной палаты (вход со стороны концертного зала). Участие в семинаре бесплатное.

Для участия необходимо зарегистрироваться по телефонам: 8(496)763-55-70, 8(496)769-97-67 или по адресу электронной почты: Podolsk-msb@yandex.ru c указанием ФИО участника, наименования организации, должности, номера телефона.