РИАМО - 11 июл. В четверг, 11 июля, в 16.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция Подмосковного отделения партии «Единая Россия», посвященная проблемам содержания подмосковных территорий, за которые отвечают муниципалитеты.

В мероприятии примут участие:

⁃ министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин;

⁃ руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» в ранге министра – Главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина;

⁃ генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов;

⁃ член Координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Елена Андреева.

На сегодняшний день в Московской области сложилась неоднозначная ситуация, связанная с содержанием территорий, принадлежащих муниципалитетам. Речь идёт о скверах, детских и спортивных площадках, проезжей части во дворах, находящихся на балансе муниципалитетов и не относящихся к придомовым территориям, за содержание которых отвечают управляющие компании.

Участились случаи, когда органы местного самоуправления возлагают обязанность по содержанию муниципальной территории на управляющие компании на безвозмездной основе, что, с одной стороны, может негативно повлиять на качество содержания и ремонта МКД, а с другой - приводит к тому, что уборка и содержание муниципальных территорий производится с плохим качеством или не производится совсем.

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