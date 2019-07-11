РИАМО - 11 июл. Московский областной молодежный форум «Я - гражданин Подмосковья» в этом году состоится в седьмой раз, он откроется в четверг и пройдет по 31 июля в Волоколамском городском округе.

В рамках форума состоится пять смен, посвященных разным темам: «Творчество», «Предпринимательство», «Молодые парламентарии», «Волонтеры», «Профессиональное образование». В мероприятии примет участие молодежь из Германии, Бельгии, Индии, Бангладеша, Китая.

Программой форума предусмотрены проектно-аналитические тренинги, лекции и дискуссии с лучшими федеральными экспертами и тренерами в области молодежной политики и социального проектирования, а также с руководителями крупнейших общественных и благотворительных организаций.

Участники форума «Я – гражданин Подмосковья» смогут трудоустроиться в региональные компании, в последний день форума будет представлено около 800 рабочих мест. Например, ребята смогут поработать в крупнейших компаниях Подмосковья от аэропорта «Шереметьево» и Mercedes до отеля Hilton, а также рабочие места предоставят другие регионы России.

Несовершеннолетние участники форума «Я – гражданин Подмосковья» смогут посетить площадки в режиме дневного пребывания, всего в 2019 году на форуме ожидается около 10 тысяч участников.