РИАМО - 11 июл. Руководство управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области проведет в четверг с 15:00 до 17:00 прямую линию для жителей Подмосковья по вопросам обеспечения безопасности имущества граждан летом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заместитель начальника отдела организации охраны имущества граждан управления Росгвардии по региону подполковник полиции Сергей Коваленко ответит на ряд вопросов.

«Какова статистика по преступлениям, связанными с загородной недвижимостью? Сколько стоит превратить свой дом в крепость? Насколько надежны современные технические средства охраны? Насколько эффективны камеры видеонаблюдения и каким образом они помогают решить проблему квартирных краж?» — говорится в сообщении.

Звонить на прямую линию можно 11 июля по телефонам: 8(495)528-76-65, 8(926)538-38-82.

На сегодняшний день подразделения вневедомственной охраны в Московской области обеспечивают безопасность более 49 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан, в том числе более 33 тысяч квартир, 15 тысяч частных домовладений, 1,6 тысячи гаражей, 41 подъезда и 110 индивидуальных строений.