РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 июл. В домах на улице Верхняя стройка в селе Ильинское-Усово подмосковного Красногорска в четверг днем отключат свет, сообщается на официальном сайте теруправления «Ильинское» администрации городского округа.

«Одиннадцатого июля в период с 10:00 до 17:00 в поселке Ильинское-Усово по улице Верхняя стройка будет проводиться отключение электроэнергии», – говорится в сообщении.

Добавляется, что причиной отключения станут ремонтные работы, которые проводит филиал ПАО МОЭСК – Северные электрические сети.