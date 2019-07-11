РИАМО – 11 июл. В Доме культуры «Яуза» городского округа Мытищи в четверг пройдет День предпринимателя, в рамках мероприятия будут награждать самых успешных предпринимателей округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Организаторами мероприятия выступили Московское областное отделение Опоры России, региональный Союз Торгово-промышленной палаты, Союз промышленников и предпринимателей, администрация городского округа при поддержке министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«В программе форума предусмотрено награждение самых успешных предпринимателей городского округа, бизнес-игра по событийному маркетингу и обсуждение мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он отметил, что бизнес-игра, как и другие форматы нетворкинга, позволяют предпринимателям более эффективно освоить новые маркетинговые подходы для развития своего бизнеса, узнать интересные кейсы и найти решение проблемы развития своего бизнеса.