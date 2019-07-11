РИАМО - 11 июл. В честь своего 90-летия Московский планетарий запускает летний проект «Лекторий на крыше», с четверга по 12 сентября здесь можно послушать лекции о космосе на крыше - в Парке неба на мягких креслах и пуфах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Лекции о космосе будут проходить по четвергам с 21:00 до 22:00. Перед слушателями выступят сотрудники Астрокосмического центра Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук. Они расскажут о происхождении Вселенной, черных дырах, современных сверхмощных телескопах», — сказал представитель пресс-службы планетария.

Он отметил, что всех желающих научат пользоваться картой звездного неба, искать созвездия и планеты. В конце лекции пройдет экскурсия по Парку неба, где гостям расскажут о принципах работы солнечных часов — от небольших садовых до гигантских площадных.

Первая лекция на крыше состоится 11 июля. Перед слушателями выступит астрофизик Вячеслав Авдеев. Речь пойдет о космическом аппарате будущего «Джеймс Уэбб». Его запуск запланирован на 2021 год. Ученый расскажет, какие открытия сулит человечеству эта сверхмощная космическая обсерватория.

«Например, с ее помощью надеются обнаружить экзопланеты, на которых потенциально может зародиться жизнь. Благодаря сверхчувствительному инфракрасному излучению аппарат способен зафиксировать свет первых звезд и галактик, которые появились более 13 миллиардов лет назад — сразу после Большого взрыва», - поясняется в материале.

Следующая лекция под названием «Пыльная» Вселенная» состоится 25 июля. Ее прочитает астрофизик Сергей Дроздов. Он расскажет о том, как рождаются и умирают звезды, как узнать возраст небесного тела, а также о том, какое влияние звездная пыль оказывает на нашу повседневную жизнь.

Также занятия пройдут 8 и 22 августа, 5 и 12 сентября. В случае непогоды лекции будут переносить в Большой зал планетария.

Приобрести билеты можно на сайте Московского планетария за семь дней до лекции.

5 ноября Московскому планетарию исполняется 90 лет. Здание, построенное по проекту архитекторов Михаила Барша и Михаила Синявского, является памятником эпохи конструктивизма. Особенно авторы проекта гордились гигантским куполом, диаметр которого составляет 25 метров.

Под куполом гости могут увидеть макеты планет и созвездий Солнечной системы, послушать лекции и посмотреть фильмы о выдающихся ученых-астрономах. Здесь установлено новейшее оборудование, которое помогает наблюдать за небесными телами, а также есть уникальное наглядное пособие — проектор звездного неба, позволяющий увидеть планеты Солнечной системы без телескопа.

Ежедневно Московский планетарий принимает до 3,5 тысяч гостей, а в год его посещают более миллиона человек.