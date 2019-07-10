РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 июл. Жительница Королева обнаружила насекомое в бургере из ресторана быстрого питания, сообщила «РИАМО в Королеве» сама покупательница.
Инцидент произошел с заказом из ресторана быстрого питания «Макдональдс» в ТЦ «Статус».
«Мы сделали заказ, я сняла верхнюю булку бургера и обнаружила там неприятный сюрприз - на котлете было мертвое насекомое», - сказала собеседница агентства.
По ее словам в ресторане перед ней извинились и вернули деньги за заказ.
«Сотрудники ресторана обещали провести проверку, чтобы больше не допустить такого случая», - добавила жительница города.
На момент выхода новости оперативный комментарий у представителей ресторана получить не удалось.
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