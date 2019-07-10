РИАМО - 10 июл. В рамках специальной операции «Береговая линия» в границах городского округа Дубна проверили прибрежной территории 14 водных объектов, 7 административных нарушений устранили по предписаниям Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В связи с ростом количества отдыхающих возле водоемов в летний период ведомство усилило контроль за состоянием прибрежной зоны водных объектов. Инспекторы Дубненского территориального отдела ведомства, совместно с ГИМС МЧС России по городу Дубне, проверили водоемы на предмет нарушений законодательства о благоустройстве с целью приведению территории вблизи водоемов в порядок.

«По результатам рейда, на территории прибрежной зоны реки Волги и канала имени Москвы выявлен факт наличия очагового навала мусора объемом 3 кубических метра в прибрежной зоне реки Волги в районе улицы Жуковского, и факт ненадлежащего содержания территории в прибрежной зоне канала имени Москвы», — рассказал руководитель ведомства Олег Баженов.

По результатам проведенных мероприятий, ответственным лицам были выданы предписания о незамедлительном устранении нарушений. В ходе повторной проверки выявили, что все замечания были устранены.

Также в ходе рейда, инспекторы территориального отдела провели профилактическую работу с участниками культурно-массового мероприятия «Инсталяция морских сражений «Корсара-3», палаточный городок которых находился в прибрежной зоне Лебяжьего озера. Ответственным за мероприятие напомнили о необходимости соблюдения требований чистоты и порядка, а также контроля уборки территории после окончания мероприятия.