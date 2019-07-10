РИАМО – 10 июл. Нарушителей водоохранного законодательства наказали в Истре и Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора привлекли к административной ответственности компанию «Нью Рига Резорт», которая эксплуатирует гостиничный комплекс в городском округе Истра. Дело о правонарушении было возбуждено по материалам АО «Мосводоканал», которое сообщило Минэкологии о загрязнении водного объекта.

«Установлено, что компания сбрасывает сточные воды в ручей, являющийся притоком первого порядка реки Малая Истра. Лабораторный анализ проб воды выявил превышение предельно допустимых концентраций соединений аммоний- и нитрит-ионов, имеются также отклонения по химическому поглощению кислорода и содержанию колиформных бактерий», – отмечается в сообщении.

За загрязнение водного объекта компания оштрафована на 81 тысячу рублей, качество очистки сточных вод взято на особый контроль.

«Ранее за нарушение правил пользования водными объектами была оштрафована строительная компания «Капитал А», получившая разрешение на сброс очищенных стоков в реку Сходня в черте городского округа Химки. Вопреки действующему законодательству, строители не подавали ежеквартальные отчеты о соблюдении правил водопользования, за что компания была оштрафована», – добавляется в материале.

Минэкологии напоминает, что все водопользователи обязаны вести производственный экологический контроль, включающий лабораторный анализ воды, и своевременно отчитываться перед ведомством.