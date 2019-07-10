РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 июл. В среду в подмосковных Люберцах горячее водоснабжение отключили на восьми улицах до 20 июля, еще на двух улицах отключение продлится до 23 июля, сообщается в Instagram-аккаунте ЕДДС Люберец.

Горячей воды нет в связи с проведением профилактических работ.

«Прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам: улица Авиаторов, дома №№10/1, 2, 11; улица Московская, дома №№1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18; улица Юбилейная, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 7А, 7Б, 9, 10, 11, 12, 13А, 13Б, 14, 15, 16, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25», – говорится в сообщении.

Также горячую воду отключили на улицах Шоссейная, дома №№1, 3, 4, 5/1, 6, 7, 8, 10, 11; Октябрьский проспект, дома №№141, 142, 143, 145, 199, 209, 293/301, 295/1, 329, 339А, 341А, 341Б; Смирновская, дома №№1, 6, 15, 21/2, 30/1; Калараш, дома №№1В, 2, 3А, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 11; Красноармейская, дома №№3А, 12, 13, 14, 18.

Отмечается, что с 10 по 23 июля отключили горячую воду на 1-ом Панковском проезде, дом №29, Хлебозаводском проезде, дома №№3/1, 2, 7, 9.