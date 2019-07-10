РИАМО - 10 июл. В связи с участившимися обращениями жителей Московской области о повышенной активности лис, енотов и барсуков экологи рассказали, как стоит себя вести при встрече с ними, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Из-за благоприятных условий этих животных становится все больше. При этом звери теряют обычную осторожность и проникают даже в города: сообщения об этом поступали из Лыткарина, Можайского округа и городского округа Клин. Некоторые животные ведут себя необычно: контактируют с людьми, порой проявляют немотивированную агрессию. Некоторые даже пытаются украсть у отдыхающих мясо, приготовленное для шашлыков.

«Специалисты предупреждают: дикие животные могут быть переносчиками заболеваний, в том числе бешенства. При встрече со зверем нельзя пытаться его подманить или провоцировать нападение, и ни в коем случае не позволять укусить или оцарапать себя. Не следует также брать животных домой», — отмечается в материале.

Помимо млекопитающих, в середине лета активизируются птицы. Из северных и северо-восточных округов участились сообщения о так называемых слетках - птенцах разных видов, выпадающих из гнезд при попытке взлететь самостоятельно. Так, сотрудники заказника «Журавлиная родина» в Талдомском округе обнаружили в деревне Юркино ушастого совенка, которому угрожали кошки. Экологи окольцевали птенца и подсадили его в гнездо.

Как и в случае с лисами, слетков ни в коем случае не следует брать домой или пытаться накормить несвойственной птице пищей.

«Если вы обнаружили такого птенца, правильным решением будет пройти мимо и не беспокоить его. Недалеко от слетков присутствуют родители, которые не бросили птенцов, а продолжают выкармливать, и увидев, что опасность миновала, они прилетят и покормят их», — предупредили специалисты.

В случае, когда птенец находится в опасном месте - около проезжей части, в месте выгула собак или детской площадке – необходимо убрать его подальше в траву или кусты. Лучше всего слетка посадить на ветку, на уровень вытянутой вверх руки. Так можно защитить птенца от хищников, и он не пострадает, если будет падать. Не рекомендуется брать птенца голыми руками: вместо этого можно воспользоваться платком или салфеткой.