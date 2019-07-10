РИАМО – 10 июл. Встречу с делегацией провинции Эр-Рияд (Саудовская Аравия) провел мэр Москвы Сергей Собянин, стороны обменялись опытом развития транспортной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Делегацию Саудовской Аравии возглавил принц Мухаммад бин Абдель-Рахман Аль Сауд, вице-губернатор провинции Эр-Рияд.

«Делегация провинции Эр-Рияд находится в российской столице по приглашению правительства Москвы. В ходе визита высокие гости осмотрели такие городские объекты как Центр организации дорож­ного движения, МЦК, истори­ческие станции метро, канатную дорогу «Воробьевы горы – Лужники», ВДНХ, парк «Зарядье», – говорится в сообщении.

По словам Собянина, хотя Эр-Рияд и находится далеко от Москвы, столицы России и Саудовской Аравии, как все крупные города, очень похожи. Там одинаково актуальны проблемы комфорта жителей, развития транспорта, социальной сферы и экологии. Это создает хорошую основу для сотрудничества Москвы и Эр-Рияда.

В свою очередь, принц Мухаммад бин Абдель-Рахман Аль Сауд подчеркнул, что в настоящее время в Саудовской Аравии происходят качественные изменения. В этой связи руководство провинции Эр-Рияд заинтересовано в изучении и использовании опыта Москвы в сфере развития транспортной системы.

На встрече обсуждались также вопросы благоустройства парков, развития образования и здравоохранения, оказания государственных услуг.

«В последние годы отношения между столицами России и Саудовской Аравии динамично развиваются. В 2018 году Эр-Рияд посетила делегация Транспортного комплекса Москвы», – отмечается в сообщении.

В 2018 году товарооборот между зарегистрированными в Москве организациями и саудовскими партнерами увеличился в 2,1 раза по сравнению с 2017 годом и достиг 265 миллионов долларов США.

В Саудовскую Аравию экспортируют злаки, инструменты и оптичес­кие аппараты, каучук, резину и изделия из них, электрические машины и оборудование, продукцию тяжелого машиностроения. Из Саудовской Аравии поставляются пластмассовые изделия, органические химические соединения, фармацевтическая продукция, краски, фрукты и орехи.