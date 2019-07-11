Жить в Париже – мечта многих творческих личностей. Ведь именно этот город в 20 веке был мировым культурным центром, где жили великие писатели и художники. 34-летняя Русина прожила во Франции 6 лет, училась в Сорбонне, но вернулась в Москву, где сумела профессионально реализоваться. В интервью РИАМО она рассказала, чему стоит поучиться у французов.

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Из любви к французскому

© из архива Русины © из архива Русины 1 из 2

Я, как Хемингуэй, в юности жила в Париже. До переезда я училась в Омске, и, если честно, думала жить в Москве. Родители мне говорили, поезжай во Францию, там безопаснее, чем в Москве.

Глядя из Сибири, конечно, лучше оказаться во Франции, чем в Москве.

Моя мама – учитель начальной школы, а ее лучшие подруги – учителя французского, поэтому мое знакомство с языком началось в 5 лет, и в школе я выбрала иностранным языком французский. Мой выбор не казался таким уж редким, но когда я поступала в университет на исторический факультет, в группе с французским оказалась я одна.

© из архива Русины

На четвертом курсе я узнала про стипендию французского правительства, подала документы, и в 2006 году выиграла месяц обучения во французском Гренобле. Мне был 21 год. Я окунулась в среду и подумала: чтобы по-настоящему заговорить на языке, мне нужно пожить там подольше. Вернувшись в Омск, нашла программу Au-pair и начала собирать документы.

Пока готовилась к переезду, я успела съездить в Москву и даже поработать там летом. Но оказалось, что в моей ситуации было проще уехать во Францию, чем жить в Москве. Осенью 2007 года я оказалась во французской семье, в 30 километрах от Парижа.

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Серые парижанки и холеные французы

© Ольга Швенк

Первое время я удивлялась, насколько парижане неброско одеваются, насколько все серо. Париж сам по себе серый город – камень серый и люди такие же. И когда ты во всем этом оказываешься из Сибири, думаешь, как же это скучно. Потом понимаешь, что их главный козырь – сдержанность.

Через год жизни во Франции я поймала себя на том, что весь гардероб у меня стал серо-черный.

Парижанки – эталон стиля и хорошего вкуса, но они намного меньше русских девушек следят за собой. В принципе культура ухода за собой есть, но она другая – мало кто ярко красится, мало кто ходит к парикмахеру, волосы почти никто не красит. Еще один интересный момент – парижане не моют руки с улицы, как это принято в России.

© Ольга Швенк

При этом в Париже поражает ухоженность мужчин. Французские мужчины – холеные, они намного больше следят за собой, чем русские. Конечно, есть и русские, которые уже интегрировались, но я все равно их могу узнать по взгляду. Русские люди в Париже могут быть одеты как местные, но они смотрят на тебя, разглядывают, а у французов всегда есть некая дистанция.

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Замуж за француза

© Ольга Швенк

Когда говорят про «замуж за француза», то мне становится смешно. Французы, конечно, легко идут на контакт и открыты к знакомствам, но жениться тут не принято, так как развестись очень сложно. Браки заключаются редко, только в силу обстоятельств, например, между иностранцами. Гражданский брак приравнивается к законному, так что никто не относится к этому с пиететом.

Люди могут долго встречаться, вести совместный быт и иметь детей, и только потом пожениться. Если мы в России только приходим к тому, что можно не жениться и жить вместе с детьми, то у них уже так прожило целое поколение.

Мои знакомые 15 лет вместе, их близнецам по 6 лет, и они поженились совсем недавно.

В семье, где я жила, люди тоже не были в браке, хотя называли друг друга мужем и женой. Они думали оформить гражданское партнерство, чтобы платить меньше налогов.

Если французы все-таки решаются на брак, то это происходит после 30-ти, когда они закончили учиться и получили постоянный контракт на работе.

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Мама-такси

© Ольга Швенк

Во Франции женщина работает наравне с мужчиной. Русских шокирует двухмесячный декретный отпуск, а француженки к этому привыкли и выходят на работу не из-за денег, так как большая их часть все равно уйдет на оплату няни, а ради того, чтобы не потерять место и квалификацию.

Поэтому французские дети очень самостоятельны. У них своя кровать, своя маленькая вешалка для одежды, и француженка никогда не скажет «мы покушали» о своем ребенке. По этой причине в смешанных семьях бывают конфликты.

Француженки смеются над русскими мамами, называя их «мама-такси» или «мама-наседка».

Это значит, что мама возит ребенка по кружкам и секциям, школам и детским садам и нигде не работает. Среди местных тоже есть такие мамы, но эта идея во французском обществе непопулярна.

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Ненужные гуманитарии

© Ольга Швенк

Русский диплом во Франции признается, но как бакалавриат. Первый год я училась в языковой школе и подрабатывала няней, потом поступила в Сорбонну и устроилась в турагентство к русским. Обучение стоило 2 тысячи евро в год, но можно было платить в рассрочку. Мне повезло, что я попала к русским и могла много работать, так как во Франции студенты не имеют право работать более 20 часов в неделю.

У меня была надежда, что там я смогу совершить рывок. В Сорбонне в магистратуре на факультете славянских языков я изучала русское кино и русскую историю на французском языке.

© из архива Русины

Быстро стало понятно, что гуманитарное образование там не ценится, и найти работу по специальности довольно сложно. Во Франции нужны инженеры, программисты и исследователи – биологи, химики, математики.

Когда в 2008 году из-за кризиса я попала под сокращение, то пришла в службу занятости. Оказалось, что моей специальности – специалист по международным отношениям Западной Европы, переводчик со знанием французского и английского языков – просто нет в системе. Мы стали отслеживать все вакансии с русским языком, но и там все было плохо.

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Бедность и экономия

© из архива Русины

Мое первое разочарование было в том, насколько бедно живут люди. В Париже этот разрыв коррелирует с районом. Если ты из 9 или 15 района, ты буржуазия. Если из 18-го, наверное, плебей.

Многие считают, если у них зарплата в евро, то они богаче, но это миф.

Когда я приезжала во Францию впервые на лето, то зарабатывала 400 евро в месяц как няня, и тогда мне это казалось колоссальной суммой. На самом деле здесь намного больше трат.

Минимальная зарплата в Париже – 1300 евро чистыми. При этом половина уходит на съем жилья, 200 евро – счета (телефон, интернет и электричество), еще 200-300 евро – еда, и 100 евро остается на досуг.

© Ольга Швенк

Свои первые заработанные деньги я проела в ресторане. Моя подруга с курса вышла замуж за француза, и мы решили с ней встретиться в кафе Le Danton. Я тогда получила свои первые 20-25 евро и потратила их на ужин. Когда семья, в которой я жила, узнала об этом, они были в шоке, так как это дорого.

Я жила в семье со средним достатком и наблюдала, как они экономят. У меня был отдельный домик с электрическим отоплением, и я по незнанию в октябре включала его и оставляла на целый день. Когда семья получила счет за электричество, меня позвали поговорить. У них горячая вода нагревается в бойлере, который тянет электричество, и они на ней экономили.

При этом они не экономили на напитках – дорогое вино хранили в погребе, а на сигареты тратили 300-400 евро в месяц.

Однажды мадам мне сказала, вот шкаф с вещами, которые я хочу выкинуть, выбери себе что-нибудь. С ее стороны это был знак внимания, а для меня почти оскорбление: что я, новое себе не куплю?

© из архива Русины

За шесть лет во Франции я много успела посмотреть. Проездной на месяц со студенческой скидкой стоил 80 евро. Я ездила в Париж из пригорода довольно часто, и это тоже не нравилось семье. Они говорили, зачем тебе эти музеи, у нас есть комиксы, паззлы и игры, бери и развлекайся.

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Сыр для похудения

© Ольга Швенк © Ольга Швенк 1 из 2

Когда я вернулась в Россию, мне не хватало вина, ведь у нас вино – это что-то для особого случая, а во Франции – просто напиток, которые помогает тебе съесть свой стейк. Но в Париже мне не хватало свеклы и творога, там просто нет этих продуктов.

В отличие от русского соленого завтрака, французы едят сладкий – круассан и кофе, затем пьют еще один кофе, а в 12:00 уже обед – мясо, овощи, бокал вина, кофе и обязательно кусочек сыра. Интересно, что в детских садах детям тоже дают сыр. Возможно, он улучшает пищеварение и не дает потолстеть, так как кухня во Франции очень жирная – все готовится на сливочном масле.

Во Франции я попробовала все – и лягушек, и улиток, и устрицы. Вопреки стереотипам, французы не едят лягушек без повода, это как красная икра у нас – только по особому случаю, например, на Рождество.

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Вернуться, откуда не возвращаются

© из архива Русины © из архива Русины 1 из 2

Я доучивалась в магистратуре в Сорбонне и мне пришлось переехать в Страсбург по личным причинам. Оказалось, что там с работой еще хуже, чем в Париже.

Так как опыт работы в туризме у меня был, я пошла работать на ресепшен в гостиницу ночью, а летом подрабатывала горничной. У меня начались проблемы со сном, я как раз училась в аспирантуре, и в какой-то момент поняла, что больше так не могу.

Хорошо помню, как накрывала завтрак в 3 утра, и ко мне пришло осознание: ну и что ты тут сидишь со своим дипломом в 28 лет, твои языки никому не нужны, поезжай домой.

Так, спустя почти шесть лет, я оказалась в Москве, где меня за полчаса взяли на работу во французскую газету Le Courrier de Russie. В Москве я – специалист с дипломом Сорбонны. Оказалось, переводчиков с высоким уровнем французского здесь немного.

По иронии судьбы французский язык оказалось проще продать в Москве, а не в Париже.

Возможно, кто-то готов мыть полы, чтобы изредка смотреть на Эйфелеву башню, но я так не могу. Мне не хватало самореализации. В какой-то момент я начала забывать русский язык – поняла, что мне сложно на нем писать. Сейчас я пишу на русском и французском равнозначно.

© Ольга Филонова

Москва в некоторых моментах для меня оказалась даже более вдохновенным городом. Мы значительно опережаем Париж в технологиях и банковской сфере. У нас везде можно платить телефоном, делать мгновенные переводы и оплачивать парковку через мобильное приложение. У них же годами ничего не меняется, даже стоимость проезда.

Одноклассники, когда меня видят, до сих пор удивляются, как будто я вернулась оттуда, откуда не возвращаются.

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