РИАМО – 10 июл. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) подмосковного Дзержинского за неделю приняла 1316 обращений жителей, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

В период с 3 по 10 июля МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало в режиме повседневной деятельности.

«Всего было принято 1316 вызовов в ЕДДС-112, из них в ЕДДС поступило 864 вызова, в систему-112 поступило 452 вызова», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в службу пожарной охраны поступило 2 вызова, 29 – в полицию, 119 – в службу скорой медицинской помощи, 1 – в аварийную службу газовой сети. Также поступили 174 вызова, не требующие реагирования, и 126 ложных и хулиганских вызовов.