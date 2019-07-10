РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 июл. Граждане пожилого возраста из более чем 48 городов Московской области 11 июля станут участниками регионального фестиваля танцев в подмосковной Балашихе, где они установят рекорд России самого массового урока танца Зумба, сообщается на сайте администрации городского округа.

Областной фестиваль танцев проведут на площади у Ледового дворца «Арена Балашиха». Время проведения мероприятия: с 10 до 14 часов.

«Программа областного фестиваля «Зумба Континенталь», в котором примут участие жители из 48 городов Московской области, очень насыщенная. На нем будет установлен новый рекорд России массового урока танца «Зумба Континенталь». Для участников проведут также мастер-классы, ярмарку, развлекательную программу», – сказала заместитель начальника отдела управления культуры администрации Балашихи Галина Корягина.

Она добавила, что на областном фестивале участники смогут научиться изготавливать цветы из атласных лент, выполнять поделки из пряжи, рисовать в технике стрит-арт. Желающие смогут принять участие в танцевальных мастер-классах, уроках йоги. Также участников и гостей фестиваля угостят бесплатным мороженым.