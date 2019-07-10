РИАМО - 10 июл. В северо-восточном административном округе Москвы на кадастровый учет поставили многоквартирный дом на 624 квартиры, сообщается на сайте управления Росреестра.

Многоэтажка находится по адресу: Долгопрудная аллея, дом 15, корпус 4.

«В жилом доме общей площадью 51,8 тысяч квадратных метров расположены 624 квартиры, из которых: однокомнатных – 286, двухкомнатных – 208, трехкомнатных – 130», — говорится в сообщении.

Всего с начала года столичным Росреестром поставлено на кадастровый учет восемь домов по программе реновации, общая площадь которых составляет свыше 200 тысяч квадратных метров. Переселиться сюда смогут жители сразу нескольких домов по реновации.

Учитывая высокую социальную значимость программы, сроки проведения регистрации прав по таким объектам составляют три рабочих дня вместо стандартных семи дней.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5173 дома общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Она коснется около 1 миллиона жителей старых домов.