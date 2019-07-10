РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. В подмосковном Подольске волонтеры передали сладости для чаепития воспитанникам центра «Семья» из малообеспеченных семей, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

Подольский центр «Семья» в летний сезон продолжает работать с детьми из малообеспеченных семей на двух летних площадках.

«В Подольске 9 июля волонтерским движением «Милосердие-Подольск» была передана небольшая помощь для организации чаепития группы дневного пребывания», – говорится в сообщении.