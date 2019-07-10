РИАМО - 10 июл. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Минпромторга РФ, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты в подмосковных магазинах будут размещать отдельно от других товаров, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Товары будут помечать надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

«Минпромторг и Роспотребнадзор определили способы выкладки таких товаров и их сопровождения указанной надписью. Например, можно установить отдельные полки или применять полочные разделители, дополнительные ценники. Допускается размещать товары в одном низкотемпературном холодильнике», — говорится в сообщении.

Информационную надпись рекомендуют размещать на держателе или полосе для ценников, либо устанавливать вывеску на продуктовые полки.

Магазины также могут сами определить способ визуального отделения продукции.

Правила продажи молочных продуктов изменились в России с 1 июля. Кроме того, с 1 июля стало обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молокопродуктов. Для молока, кисломолочных продуктов и мороженого это станет обязательным с 1 ноября.