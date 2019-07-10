РИАМО - 10 июл. Современный учебный комплекс с бассейном, состоящий из блока начальных классов, появится в районе Новогиреево на востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Председателя Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула, что московские власти уделяют особое внимание проектированию и строительству современных образовательных учреждений.

«Начиная с 2017 года, все здания для обучения детей возводятся по новому типу – модульному. Современные школы собираются как конструктор. Мы выделяем два типа модулей: базовый (учебные классы, администрация, столовая, спортивный и актовый зал), а также дополнительный который разрабатывается с учетом специфики учебного заведения, к примеру, кабинет автомеханики или технический класс, лаборатории, бассейны, музыкальный зал», — отметила Княжевская.

Она пояснила, что проектируемый блок начальных классов будет оснащен современными классами и бассейном.

Образовательное учреждение возведут за счет средств городского бюджета, в соответствии с адресной инвестиционной программой города Москвы.

Школа расположится по адресу: Напольный проезд, дом №5 на месте неэксплуатируемого детского сада в составе школы №1324. Внесение изменений в правила землепользования и застройки одобрили столичные власти, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление.