РИАМО - 10 июл. Житель села Речицы в Раменском городском округе ударил свою сожительницу ножом в область сердца, конфликт произошел в ходе бытовой ссоры, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

По прибытию на место происшествия сотрудники ведомства сразу же оказали пострадавшей доврачебную помощь. Там же обнаружили пьяного хозяина квартиры, у него изъяли кухонный нож.

«Подозреваемый был задержан сотрудниками вневедомственной охраны и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался 54-летний не судимый местный житель», — говорится в сообщении.

По данному факту следственное управление МУ МВД России «Раменское» возбудило уголовное дело по части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.