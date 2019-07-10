РИАМО - 10 июл. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений и системы-112 Подмосковья регулярно проводят профилактические занятия с детьми в летних лагерях, очередное крупное мероприятие прошло в среду в центре отдыха и оздоровления «Изумрудный» городского округа Шатура, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

На занятиях специалисты разобрали алгоритм действий при различных чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти в быту и на отдыхе. Детям рассказали о работе системы-112 Московской области: в каких ситуациях нужно звонить, что сообщать оператору, предупредили о недопустимости хулиганских звонков.

«Спасатели и пожарные продемонстрировали учащимся мобильное приложение системы-112 Московской области – его возможности и функции. Показали, как с его помощью вызвать необходимые экстренные службы, отследить маршрут движения скорой помощи на вызов и многое другое», — говорится в сообщении.

Профилактическая работа с детской аудиторией проводится в регионе круглогодично. Она нужна для того, чтобы напомнить и разъяснить детям правила безопасного поведения при угрозе и возникновении опасных ситуаций. Занятия проводят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас» и ГКУ МО «Центр 112».

Занятия проводят в форме викторин, соревнований, конкурсов, практических тренировок по эвакуации.