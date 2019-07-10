РИАМО – 10 июл. В городском округе Жуковский на улице Туполева приступили к строительству опор надземных пешеходных переходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сейчас завершено устройство фундаментов, ведется армирование и бетонирование стен опор на двух пешеходных переходах. В работах задействовано порядка 30 специалистов и 5 единиц техники», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он дополнил, что с учетом расширения улицы Туполева и увеличения интенсивности движения, надземные переходы обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения.

«Новые переходы будут построены во втором квартале 2020 года. Сейчас пешеходная доступность обеспечена через действующий подземный переход возле ЛИИ имени Громова на улице Туполева», – разъяснил Гержик.

Реконструкция улицы Туполева является продолжением построенных в 2013 году подъезда к городу Жуковский от автомобильной дороги М-5 «Урал» и подъезда к ОАО «ЛИИ имени М.М.Громова».

Уровень загрузки и пропускная способность существующей улицы Туполева не позволяет обеспечить должный уровень транспортной доступности городского округа Жуковский, поселка Кратово и города Раменское.

«В рамках реконструкции участок от транспортной развязки на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань будет расширен с 4 до 8 полос движения. Для беспрепятственного пропуска транзитного транспорта и обеспечения движения местного транспорта на площади Громова планируется устройство двухуровневой транспортной развязки со строительством четырехполосного тоннеля протяженностью 712 метров», – подчеркивается в пресс-релизе.

Расчетная скорость движения по новой дороге составит 70 километров в час. Перспективная интенсивность движения – около 50 тысяч автомобилей в сутки.

«К активной фазе реконструкции автодороги строители приступят в сентябре этого года. Завершить все работы планируется в четвертом квартале 2020 года. Из бюджета Московской области на реконструкцию дороги было выделено свыше 6,6 миллиарда рублей», – заключается в сообщении.