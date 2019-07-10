РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. Хоккейный клуб «Витязь» из подмосковного Подольска начнет новый хоккейный сезон с матча с московским клубом «Динамо» 9 сентября на домашнем льду, сообщается на сайте подольского клуба.

«Подольский хоккейный клуб «Витязь» начнет спортивный сезон со сражения с московским хоккейным клубом «Динамо». Матч пройдет 9 сентября в ледовом дворце «Витязь» Подольска и начнется в 19:30. Битва с бело-голубыми – с нее начинается в Подольске новая страница в истории «Витязя». Весь календарь матчей будет опубликован 11 июля», – говорится в сообщении.

Также накануне был окончательно сформирован тренерский штаб подольского клуба. Команду «Витязь» в нынешнем сезоне будет возглавлять Михаил Кравец. Ассистентами станут Александр Савченков, Андрей Сапожников, тренеры вратарей Андрей Малков и Симо Вехвилайнен и другие.