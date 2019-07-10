РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. Асфальтирование дорог планируют провести в 2020 году в деревнях Кутьино, Луковня и Наумово подмосковного Подольска, сообщается в группе «ДУБРОВЧАНЕ | ТОС Дубровицы | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Вниманию жителей территории ТОС «Дубровицы» <…>. В соответствии с предварительным планом на 2020 год предполагается полностью завершить асфальтирование всех дорог в деревнях Кутьино, Луковня и Наумово, входящих в ТОС «Дубровицы», – говорится в сообщении.

Жителей микрорайона Дубровицкий просят до 12 июля направлять в совет ТОС «Дубровицы» комментарии и предложения по строительству и реконструкции дорог.

«Совет ТОС «Дубровицы» совместно с территориальным отделом «Дубровицкий» администрации округа будут добиваться максимального учета мнения жителей», – поясняется в материале.