РИАМО – 10 июл. В Ярославле завершился первый всероссийский слет общественных советов при уполномоченных по правам ребенка, Подмосковье на слете представляли учащиеся из городского округа Жуковский, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Более 200 ребят из 76 регионов России принимали участие в первом всероссийском слете детских общественных советов, созданных при уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, который проходит в городе Ярославле в рамках Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

«Четыре дня насыщенной деловой программы: мастер-классы, лекции, тренинги, творческие лаборатории, круглые столы, но главное – живое общение со сверстниками и детскими омбудсменами со всей страны», – отмечается в сообщении.

Поскольку слет проходит в рамках международного кинофестиваля, то его основной темой стало производство самого разнообразного детского контента, как для телевидения, так и для социальных сетей.

«Четыре дня погружения в тему журналистики, блоггинга, актерского мастерства и режиссуры не оставили никого равнодушным!» – подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, которая сопровождала ребят в Ярославле.

В завершении слета ребята представили свои проекты в сфере детского телевидения.

«Думаю, ребята привезут в свои регионы хороший опыт, поделятся им с друзьями и смогут реализовать у нас, в Подмосковье, свои наработки. Сегодня почти каждый второй ребенок ведет свой блог в той или иной соцсети. Это новые реалии, с этим ничего не поделаешь. Поэтому нам очень нужно попытаться трансформировать детский блоггинг, чтобы количество переросло в качество, а погоня за хайпом сменилась модой на продвижение социально значимых тем – детская безопасность, здоровый образ жизни, спорт, хобби, благотворительность», – резюмировала омбудсмен.