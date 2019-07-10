РИАМО - 10 июл. С начала 2019 года инспекторы Госадмтехнадзора проверили в Мытищах более 570 детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок, демонтировано более 30 опасных элементов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

От ответственных лиц проверяющие требовали устранить нарушения, чтобы играющие на площадках дети не поранились и не ушиблись.

«Всего, благодаря работе мытищинских инспекторов, в надлежащее состояние приведено более 60 детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок, демонтировано более 30 игровых элементов, представляющих опасность для детей», - сообщил руководитель Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

На дворовой территории по улице Семашко выявили карусель, явно представляющую опасность: два сиденья карусели были повреждены, а еще два отсутствовали, а на их месте располагались обломок трубы с острыми краями. По требованию инспекторов, опасный игровой элемент в кратчайшие сроки был приведен в надлежащее состояние: сломанные элементы отремонтировали, недостающие сидения прикрепили на место, металлические зазубрины и заусенцы убрали.