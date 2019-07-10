РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 июл. В среду в подмосковном Королеве стартовал конкурс на самый лучший палисадник, благоустроенный жителями, сообщается в Instagram-аккаунте управляющей компании «Жилкомплекс».

«Управляющая компания «Жилкомплекс» объявляет конкурс «Лучший палисадник, благоустроенный руками жителей». Давайте не оставим без внимания творческую активность наших соседей! Оценим их старания и вместе выберем лучшее творение! Конкурс продлится с 10 по 17 июля», – говорится в сообщении.

Победители получат призы: набор по профессиональному выжиганию по дереву «Перо», табличку «Лучший палисадник» ручной работы и подарочную карту для покупки необходимых аксессуаров и растений в гипермаркете «Твой Дом» на сумму 3 тысячи рублей для дальнейшего обустройства своего палисадника и реализации новых идей.

Голоса принимаются только от подписчиков управляющей компании «Жилкомплекс» в соцсети Instagram и только в комментариях под постом с участником конкурса.