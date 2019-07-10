РИАМО - 10 июл. Самая большая школа Ленинского района Подмосковья, рассчитанная на 1375 детей, откроется в сентябре в микрорайоне Восточное Бутово, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

На данный момент черновые работы уже завершены. Ведется косметическая отделка внутренних помещений, сборка оборудования и благоустройство пришкольной территории.

«Пока дети отдыхают на каникулах, взрослые вовсю готовятся к новому учебному году. И мы очень гордимся тем, что самый крупный образовательный проект в муниципалитете почти готов», – написал глава муниципалитета Валерий Венцаль в своих социальных сетях.

В школе будут функционировать три спортивных зала (большой и два малых), тренажерный зал, актовый зал на 840 мест с балконной ложей на 30 мест, просторная столовая, учебные классы с мультимедийной техникой, библиотека и медиатека.

На пришкольной территории будет футбольное поле с современным искусственным покрытием, беговая дорожка, а также зона для практических занятий по биологии и одновременно пространство для школьного огорода.

По словам Венцеля, что все школьные стадионы муниципалитета открыты для посещения жителей, поэтому образовательные пространства становятся местом притяжения активных людей.