РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. В среду днем в подмосковном Подольске на круговом движении с Большой Серпуховской улицы на Симферопольскую улицу фура столкнулась с легковым автомобилем, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжал мимо сегодня (10 июля – ред.) в районе 15:00 и на круговом движении у гипермаркета «Глобус» со стороны улицы Большая Серпуховская увидел, что фура несильно задела легковой автомобиль», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 17:54 на данном промежутке автодороги образовался затор.