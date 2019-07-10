РИАМО – 10 июл. В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали женщину, не оплатившую проезд в такси, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

До личного состава отдела вневедомственной охраны города Воскресенск была доведена информация о совершенном в городе мошенничестве.

«Неизвестная женщина обратилась в службу такси и вызвала машину, чтобы доехать из Москвы в Воскресенск. Водитель такси доставил клиентку по указанному адресу, но пассажирка не пожелала оплачивать 2,5 тысячи рублей за проезд и скрылась в неизвестном направлении. Потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы и сообщил приметы мошенницы», – отмечается в сообщении.

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны, патрулируя улицы города, увидели женщину схожую по приметам, указанным в ориентировке и задержали ее.

«Задержанной оказалась 46-летняя ранее не судимая местная жительница. Для дальнейшего разбирательства злоумышленницу передали сотрудникам полиции», – уточняется в пресс-релизе.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.