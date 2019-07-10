РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июл. Сотрудники пожарной охраны потушили горящий автомобиль на улице Твардовского в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 10 июля в 01:45 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, улица Твардовского, дом №44. В 01:56 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали семь человек и две единицы техники.

О пострадавших не сообщается.