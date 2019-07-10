РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковного Подольска до 14 июля проведут проверку общественного транспорта на соблюдение правил безопасности, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В Подмосковье, в том числе и в Подольске, до 14 июля проходят профилактические мероприятия «Автобус». Цель операции – предупреждение аварийности на автомобильном наземном, городском, электрическом транспорте.

«В период проведения мероприятия пройдут проверки автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров автобусами, в первую очередь эксплуатирующих транспортные средства по договорам аренды», – говорится в сообщении.

Также при проверке автобусов обратят особое внимание на соответствие конструкции транспортных средств требованиям безопасности.

«Уважаемые граждане, убедительная просьба сообщать обо всех нарушениях ПДД водителями автобусов и маршрутных транспортных средств, указывая государственный регистрационный знак, место и время нарушения, по телефону доверия ОГИБДД УМВД России по Подольску: 8(496)768-16-15», – заключается в материале.