РИАМО - 10 июл. Качество ремонта 12 подъездов четырех многоквартирных домов, выполненного в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», проверили государственные жилищные инспекторы в Электростали, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Заместитель заведующего территориальным отделом №28 Госжилинспекции Александр Бутор произвел комиссионный осмотр ремонта в 12 подъездах многоквартирных домов по адресам: улица Победы, дома №2к1а, №12к1, №6к2, а также улица Журавлева, дом №11к1.

«По данным адресам провели ремонт входных групп, напольного покрытия в подъездах, окрашены и побелены стены и потолки, заменены осветительные приборы и почтовые ящики, произведен монтаж электропроводов в пластиковые короба», – отмечается в сообщении.

Кроме того, организация ООО «Юго-Западное», управляющая всеми вышеуказанными жилыми домами, установила новые металлические двери с домофонами, а обычные окна в подъездах заменила пластиковыми – практичными и энергоэффективными.

По итогам проверки члены приемочной комиссии с участием сотрудника областного надзорного ведомства отметили высокое качество произведенного ремонта.

Губернаторская программа «Мой подъезд» реализуется в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется из областного и муниципальных бюджетов, что значительно сокращает расходы собственников на содержание многоквартирного дома. В 2019 году планируется отремонтировать 14,5 тысяч подъездов.