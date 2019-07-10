РИАМО - 10 июл. Под контролем Госжилинспекции исполнены заявки жителей Солнечногорска и Химок, поступившие в Единую диспетчерскую службу Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Единую диспетчерскую службу Московской области ранее поступили заявки от жителей многоквартирных домов №3 в микрорайоне Школьный деревни Брехово городского округа Солнечногорск и №1 по улице Ленинградская в микрорайоне Сходня городского округа Химки. Жители дома в Солнечногорске сообщили на портал о неисправности освещения в лифтах подъезда №1. Жительница Химок направила обращение о протечках в квартире.

«Сотрудники Госжилинспекции Московской области, контролирующие в областном Центре управления регионом исполнение поступающих в ЕДС заявок, обязали ООО «УК «ДЕНИЗ» из Химок и ЗАО УК «Капитал-Инвест» из Солнечногорска устранить нарушения, указанные в заявках, в регламентные сроки», – отмечается в сообщении.

После этого в доме в деревне Брехово проведена ревизия электрооборудования, которое теперь исправно работает. Организация, управляющая жилым домом в микрорайоне Сходня, представила отчет об устранении причин протечек в квартире заявительницы.

Качество и сроки проведенных работ удовлетворили заявителей. Обе заявки закрыты, как исполненные.