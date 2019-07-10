РИАМО - 10 июл. В Дмитровском городском округе возбуждено уголовное дело после нападения немецкой овчарки на ребенка, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Собака напала на ребенка 5 июля. Она вырвалась из ошейника, сбежала от хозяина и бросилась на 8-летнего мальчика.

«Ребенок был доставлен в больницу, где ему диагностировали открытый перелом костей предплечья и множественные укушенные раны плеча и шеи», – отмечается в сообщении.

По данному факту возбудили дело возбудили по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

«Обстоятельства происшествия выясняются, специалисты осмотрели место, опросили ребенка, его представителей и хозяина собаки», – подчеркивается в материале.