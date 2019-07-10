РИАМО - 10 июл. В Московской области усилена профилактика несчастных случаев на водоемах, ежедневно в этом задействованы более 700 человек, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«В регионе проведено свыше 15 тысяч профилактических мероприятий, направленных на предотвращение гибели и травматизма людей на водоемах в летний период. В ходе этих мероприятий жителям разъясняют правила поведения на воде и учат приемам оказания первой помощи», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделяют инструктажу детей, в том числе отдыхающим в оздоровительных лагерях на территории Московской области.

Ежедневно в профилактике несчастных случаев на воде в Московской области задействовано более 700 человек и 110 единиц техники, в том числе 40 плавсредств. Работа проводится силами специалистов пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС РФ по Московской области и «Мособлпожспаса», сотрудников Росгвардии, муниципальных органов власти, добровольцев из Россоюзспас.

Крупные водоемы региона патрулируют ежедневно. С отдыхающими проводят беседы на тему безопасного поведения на воде. Особое внимание уделяется при этом профилактической работе на «диких» пляжах – ведь, согласно статистике, подавляющее большинство несчастных случаев с летальным исходом на водоемах в летний период происходит именно там, где купание запрещено. В таких местах нет спасателей, отсутствует спасательное оборудование.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе проводится системная работа по улучшению ситуации с безопасностью на водных объектах. В этом году открыто 208 пляжей и мест отдыха у воды – на восемь больше, чем было летом 2018 года. Всего же за последние 6 лет количество оборудованных мест для комфортного и безопасного отдыха у воды в регионе увеличено в три раза», — отметил Пестов.

Также в Подмосковье усилен надзор за эксплуатацией маломерных судов, особенно если они плавают вблизи пляжей.