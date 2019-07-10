РИАМО – 10 июл. В Московской области разработают пилотные проекты архитектурных концепций развития для пяти городов, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного комитета по архитектуре и градостроительству.

«Пять пилотных концепций будут разработаны для городов Балашиха, Видное, Дубна, Яхрома и Хотьково», – сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В них будут отражены как общие принципы развития городов разного типа, так и конкретные рекомендации для каждого города.

Кузьмина также отметила что это важный стратегический проект для всего региона, включающий широкий спектр различных задач.

«В процессе работы над концепциями авторам совместно с муниципалитетами и жителями предстоит найти решения актуальных проблем, раскрыть потенциал каждого города и сделать настоящий прорыв в повышении качества городской среды и жизни людей. К разработке проектов привлечены лучшие эксперты в области урбанистики Высшей школы экономики», – разъясняется в сообщении.

В качестве пилотных были выбраны города, отражающие пять типологий градостроительной структуры, сложившейся под влиянием разных исторических, культурных, экономических и других особенностей.

«Так, в качестве примера полицентрического высоко урбанизированного города с населением свыше 100 тысяч была выбрана Балашиха. В роли полицентрического смешанного города с населением до 100 тысяч выступит Видное. Хотьково представляет тип города со сложившимся историческим ядром и структурой, Дубна – типичный наукоград, а Яхрома – город с характерным природно-экологическим каркасом», – уточняется в пресс-релизе.

В ходе работы над проектами концепций будет проанализировано историческое, культурное и природное наследие городов.

«Определены положительные и отрицательные аспекты развития, основанные на оценке текущего состояния городской среды», – подчеркнул председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

В проработке концепций будет задействован широкий круг экспертов Высшей школы экономики и входящей в консорциум проектно-консалтинговой компании «Новая Земля», имеющих уникальный опыт комплексного изучения феномена городского образа жизни, а также критического переосмысления подходов к планированию и технологий принятия решений.

Также в работу будут вовлечены специалисты Мособлархитектуры, муниципалитеты и местные городские сообщества.

«Пилотные проекты архитектурных концепций развития городов, по сути, станут образцом градостроительной документации нового поколения», – уверена Кузьмина.

Сегодня необходимо создание новых современных форм граддокументации, позволяющих получить качественный и конкретный результат.

«В итоге, мы должны получить концепцию, в которой будут конкретные инструменты по преображению городов, сохранению их самобытности и раскрытию уникального потенциала», – резюмировала Кузьмина.