РИАМО - 10 июл. Этим летом вокруг ГЭС-2 на Болотной площади в центре Москвы появится березовая роща, там высадят порядка 600 деревьев, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

Саму историческую электростанцию сохранят – в ее залах разместится музей современного искусства фонда V-A-C. Его проект разработало известное международное бюро Renzo Piano Building Workshop. Генеральным проектировщиком выступает проектное бюро APEX.

«Должен отметить, что реконструкция ГЭС-2 идет под непосредственным руководством авторов проекта. Благодаря работе в формате BIM-модели, есть возможность согласовывать все этапы в режиме реального времени и уделить внимание каждой детали. Этот проект – отличный пример международного культурного диалога. Березовая роща рядом с музеем гармонично впишется в окружающую среду и отделит эту зону от соседней застройки», – пояснил председатель Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Правительство Москвы согласилось с внесением изменений в проект планировки территории, прилегающей к комплексу ГЭС-2 по двум адресам: на Болотной набережной, владение 15, корпус 1, 2, 4, строение 6, 7, 8 и на Берсеневской набережная, владение 16, строение 5, 5/1 и правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

«Проектной документацией запланировано расширение пешеходной зоны по направлению к храму Христа Спасителя. Это позволит создать комфортную прогулочную зону для москвичей и гостей столицы. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин», – добавил Кузнецов.