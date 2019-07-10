РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 июл. Рейд по взысканию с жильцов задолженностей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) провели по десяти адресам в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, с начала текущего года с должников взыскали около 40 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Комиссия из сотрудников администрации Балашихи, представителей управляющей компании и судебных приставов проводит рейды по взысканию задолженностей за жилищно-коммунальные услуги еженедельно. За один день они обходят около 10-20 адресов.

«Сегодня (10 июля – ред.) совместно с представителями управляющей компании «СкопаСервис» и судебными приставами-исполнителями мы обошли десять квартир на улицах Лесные поляны, Пушкина, в которых имеются долги за жилищно-коммунальные услуги. Застать дома смогли только трех собственников. Долгов очень много. Будем и дальше проводить беседы с нашими жителями», – сказала начальник экспертно-аналитического отдела управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Анна Тришкова.

Она добавила, что с начала 2019 года Федеральная служба судебных приставов взыскала с должников за коммунальные услуги около 40 миллионов рублей.

В случае отсутствия собственника дома, ему оставляют повестку с требованием явиться в отдел судебных приставов по городскому округу.