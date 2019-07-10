РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 июл. Горячей воды нет в ряде домов на Красногорском бульваре в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска из-за аварии на сетях коммуникаций местной котельной, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«Уважаемые жители горокруга Красногорск! В связи с аварией на сети коммуникаций котельной «Павшино» в микрорайоне Павшинская Пойма отсутствует горячая вода в домах №№46, 48, 50 по Красногорскому бульвару», – говорится в сообщении.

Отмечается, что предприняты меры по устранению неполадок.

«Подача ГВС будет возобновлена до конца этой недели. Приносим извинения за временные неудобства», – заключается в сообщении.