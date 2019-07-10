РИАМО - 10 июл. На ВДНХ открыли монумент, посвященный сотрудникам выставки, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Четырехметровый бронзовый памятник установили на площади Промышленности перед павильоном №57 «Россия – моя история».

«Открытие памятника – важное событие в жизни столицы. Ежегодно ВДНХ становится одной из центральных площадок, где 9 мая проходят праздничные мероприятия. Теперь жители и гости Москвы могут почтить память защитников Родины, возложив цветы к монументу на площади Промышленности», – отметила заместитель мэра – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Памятник выполнен в виде символической стены, на которую нанесены объемные изображения и рельефы. На одной ее части расположены лопата и грабли, а также фуражка и куртка. На другой находится рельефное изображение солдат у зенитной пушки на фоне павильона «Рабочий и колхозница».

Монумент весит около 2,5 тонны. В вечернее время его будут подсвечивать.