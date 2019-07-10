РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали ранее судимого местного жителя, его подозревают в краже велосипеда из подъезда жилого дома на улице Пионерская, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 43-летнего местного жителя о том, что неизвестный, находясь в подъезде одного из домов на улице Пионерская, похитил велосипед стоимостью 26 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 39-летний безработный и ранее судимый подольчанин. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.